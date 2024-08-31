Бывший командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), недавно снятый с должности указом президента Владимира Зеленского, опубликовал в социальных сетях цитату, связанную с Валерием Залужным, бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании.

После своей отставки Олещук написал в соцсетях: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно», процитировав слова Залужного, передает РИА «Новости».

Напомним, что увольнение Олещука произошло после инцидента с потерей истребителя F-16, который, по некоторым данным, мог быть сбит комплексом Patriot, поставленным Украине. Залужный сам был отправлен в отставку в мае этого года и назначен послом в Великобританию. Согласно данным социологических опросов, бывший главком ВСУ мог бы одержать победу на президентских выборах в Украине, если бы принял в них участие, опередив Зеленского.