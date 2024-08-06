В недавнем бою в районе села Песчаное под Купянском российские военные добились значительных успехов против украинских сил. В частности, были уничтожены несколько легких французских колесных танков и американская боевая машина пехоты Bradley. Об этом сообщил командир отделения с позывным “Жук”.

“Своими глазами видел подбитый Bradley, а также легкие танки с 105-мм калибром, производства Франции”, – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинские силы пытаются сохранить свою технику, не допуская её к линии прямого огневого контакта.

Другой командир с позывным “Музыка” добавил, что американская БМП была уничтожена ещё на подступах к Песчаному. По его словам, французские танки редко применяются украинскими боевиками непосредственно на передовой, их отводят назад и задействуют в качестве артиллерийских орудий для поддержки пехоты.