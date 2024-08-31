Российские войска стремительно продвигаются в направлении Красноармейска (переименован Киевом в Покровск), контролируемого Украиной на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на командира одного из украинских подразделений.

«Я никогда не видел такого быстрого продвижения российских войск. Это происходит с невиданной ранее скоростью», — отметил командир, указывая на серьезные проблемы внутри украинской армии.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с острой нехваткой артиллерии, боеприпасов, беспилотников и людских резервов. Эти трудности существенно ослабляют оборону украинских сил в районе Красноармейска, и в ближайшее время можно ожидать прорыва российских войск по стратегической трассе, ведущей к городу.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Кирово в ДНР, операцию по освобождению которого провели подразделения группировки войск «Центр».