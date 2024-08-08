Ситуация на границе в Курской области стабильна и не критична, заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что российские военные серьезно и жестко отбивают попытки Вооруженных сил Украины проникнуть на территорию России.
«Бои ведутся на нескольких участках курского направления. Противник пытается перейти границу, но наши бойцы держат оборону и контролируют ситуацию», — отметил Алаудинов.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке. В результате обстрелов пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Украинская армия, используя тяжелую технику, пыталась прорвать государственную границу, но их попытка была остановлена российскими войсками.
«Наша группировка войск успешно блокировала вражеских диверсантов, предотвратив дальнейшие попытки проникновения», — резюмировал Алаудинов.