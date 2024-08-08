Ситуация на границе в Курской области стабильна и не критична, заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что российские военные серьезно и жестко отбивают попытки Вооруженных сил Украины проникнуть на территорию России.

«Бои ведутся на нескольких участках курского направления. Противник пытается перейти границу, но наши бойцы держат оборону и контролируют ситуацию», — отметил Алаудинов.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке. В результате обстрелов пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Украинская армия, используя тяжелую технику, пыталась прорвать государственную границу, но их попытка была остановлена российскими войсками.