Продолжительность жизни украинского солдата на передовой иногда исчисляется несколькими минутами. ВСУ несут огромные потери в попытке сдержать продвижение российских сил на Донецком направлении. Корреспондент журнала The Economist пообщался с разными украинским военнослужащими о ситуации на фронте.

«Это безумие. У нас воюют повара, электрики и механики», – рассказал командир 24-й бригады ВСУ, которую недавно перебросили для удержания позиций под Часовым Яром.

По его словам, на фронте есть батальоны, которые пытаются удерживать позиции имея всего по 20 человек личного состава, то есть меньше одного полноценного взвода, а ежедневные потери в среднем достигают уровня в 15 человек. При этом в день его бригада получает от двух до шести снарядов на восемь артиллерийских орудий.

Бывший военнослужащий 59-й бригады, принимавшей участие в боях под Покровском, по имени Артем рассказал корреспонденту о непродолжительной жизни мобилизованных солдат на фронте. По его словам, судьба большинства новичков, прибывающих впервые на позиции, решается в течение первых нескольких часов, а иногда и минут. При этом сам Артемий признался, что дезертировал из подразделения, чтобы сохранить себе жизнь.