Журналист Сергей Колясников прокомментировал недавнюю атаку на Липецкую область, обратив внимание на различие между реальными событиями и сообщениями украинских СМИ. По его словам, в украинских изданиях появились заявления о якобы уничтоженной военной авиации на аэродроме в Липецке, однако эти утверждения не соответствуют действительности.

В подтверждение своих слов Колясников ссылается на видеоматериалы, якобы снятые после атаки, которые не могут служить надежным доказательством утверждений украинских СМИ. Он отмечает, что благодаря профессионализму и слаженным действиям летного состава, а также силам противовоздушной обороны, удалось избежать потерь военной техники и личного состава.

Колясников подчеркивает, что эффективное отражение атаки и сохранение авиации стали возможны благодаря героизму и мастерству военных, которые, по его мнению, заслуживают государственных наград. Он добавляет, что успешное противостояние масштабной атаке можно рассматривать как чудо.

Официальные лица подтвердили факт атаки беспилотников и уточнили, что хотя взрывы и произошли, они не затронули жилые кварталы и важные объекты инфраструктуры. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что произошедшие взрывы были на удаленном расстоянии от центральных районов и повлекли за собой лишь незначительные повреждения объекта энергетической инфраструктуры, уже восстанавливаемого специалистами.