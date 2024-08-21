Исследования показывают, что старение организма ускоряется под влиянием нескольких ключевых факторов. Одним из основных является оксидативный стресс, который вызывает повреждение клеточных мембран, ДНК и белков из-за избытка свободных радикалов. С возрастом естественная антиоксидантная защита организма слабеет, что делает его уязвимым перед этим процессом, как объяснила доктор Оксана Михалева из «СМ-Клиника».

Другой механизм старения — хроническое вялотекущее воспаление, часто связанное с инсулинорезистентностью, особенно характерное для пожилого возраста. Это состояние усугубляется лишним весом и ожирением.

Третий механизм включает образование продуктов конечной гликации, когда остатки глюкозы присоединяются к белкам, вредя им, что особенно заметно на примере коллагена, встречающегося в коже, суставах и костях.

Диета, богатая определенными типами пищи, может ускорить эти процессы старения. Продукты западной диеты, включая жирное, жареное, соленое и сладкое, могут спровоцировать вышеупомянутые механизмы. Особенно вредны обработанные продукты, такие как красное и переработанное мясо, колбасы и промышленные мясные изделия, которые содержат большое количество конечных продуктов гликации.

Продукты, обильные трансжирами и насыщенными жирами, также способствуют старению. Трансжиры часто встречаются в фастфуде и промышленном фритюре, а насыщенные жиры — в таких продуктах, как пальмовое и кокосовое масло.

Врач рекомендует избегать этих продуктов в пользу более натуральной пищи, приготовленной самостоятельно. Предпочтение следует отдавать свежим продуктам, избегая жарки, особенно на открытом огне, что может уменьшить накопление вредных продуктов гликации и замедлить процессы старения.