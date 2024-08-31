Жители Курской области, эвакуированные в Подмосковье после атак ВСУ, поделились впечатлениями о жизни на новом месте. С середины августа они проживают в пансионате «Сосновый бор», куда их доставили в четыре этапа в ночи на 12, 13, 14 и 15 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководство пансионата.

Одна из эвакуированных, Лариса, рассказала, что до начала боевых действий жила с семьей — мужем и двумя детьми — в слободе Гончаровка, всего в километре от Суджи. После атаки ВСУ семья была вынуждена покинуть дом. Дорога в Подмосковье оказалась долгой и трудной, заняв более недели. Лариса призналась, что не ожидала длительной эвакуации и взяла с собой лишь самое необходимое — документы и куртки для детей.

По прибытии в пансионат их разместили в двух комнатах. Лариса отметила хорошие условия проживания и заботу, которую оказывает персонал. Среди других эвакуированных — подросток Артем из села Черкасское Поречное. Мальчик получил пулевое ранение в ногу, когда прятался в кукурузном поле от наступающих войск ВСУ. Одна из женщин, также проживающих в пансионате, призналась, что недавно испугалась звуков салюта, приняв их за обстрел.

В «Сосновом бору» сейчас живет около 150 человек из Курской области. Всем эвакуированным предоставляется необходимая помощь — одежда, обувь, средства гигиены и бытовая химия. Для детей организованы раздачи игрушек, сладостей и канцелярских принадлежностей, что помогает создать для них хоть немного тепла и уюта в сложившейся ситуации.