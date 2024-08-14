Внимательно изучив результаты исследований ученых, эксперты портала Discover24.ru выяснили, что кофе – не просто бодрящий и тонизирующий напиток. Он еще является «чудодейственным средством» для мужчин, так как способен повышать их сексуальную активность. При этом данный эффект вполне может оказаться долгосрочным, если соблюдать принципы умеренного потребления.

1. Повышение либидо

Основной активный компонент кофе — кофеин, который известен своей способностью улучшать настроение и уровень бдительности. Исследования показывают, что кофеин также может стимулировать либидо, увеличивая уровень тестостерона, который напрямую связан с сексуальным влечением. По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrition Journal, мужчины, регулярно употребляющие кофе, имеют более высокий уровень тестостерона по сравнению с теми, кто этого не делает.

2. Снижение риска эректильной дисфункции

Согласно информации с сайта Very Well Health, употребление двух-трех чашек кофе в день может улучшить способность достижения и поддержания эрекции. Учёные считают, что кофеин способствует расслаблению артерий и гладких мышц, что улучшает кровоток к половым органам и тем самым улучшает эректильную функцию.

3. Уменьшение стресса

Кофеин помогает уменьшать стресс и улучшать настроение, что важно для поддержания здоровой сексуальной жизни. Важно употреблять кофе в умеренных количествах, поскольку чрезмерное его потребление может привести к противоположному эффекту, увеличивая уровень стресса.

4. Снижение риска развития депрессии

Исследования показывают, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития депрессии. Люди, страдающие депрессией, часто испытывают снижение либидо и другие сексуальные дисфункции. Снижение риска депрессии может способствовать улучшению общего сексуального здоровья.

5. Повышение выносливости

Исследование из Университета Сан-Паулу показало, что кофе способен увеличивать физическую выносливость. Это не только улучшает спортивные результаты, но и может повысить стойкость во время сексуальной активности, делая интимные моменты более продолжительными и насыщенными.

Включение кофе в свой ежедневный рацион может оказаться не только приятным ритуалом, но и способом улучшить качество сексуальной жизни. Однако, как и в случае с любым продуктом, ключ к успеху — умеренность и сбалансированность потребления.