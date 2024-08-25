Франция особо рьяно взялась отстаивать “свободу слова”, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова сразу после его прибытия в Париж.

Сенатор саркастически отметил, что Франция, судя по всему, проявляет особое усердие в своей «борьбе за свободу слова». Именно поэтому она применяет эту саму борьбу на практике к одному из самых известных разработчиков мессенджеров. Дуров во главу угла ставит конфиденциальность пользователей, но такая свобода французов не устраивает, ведь контролировать ее невозможно.

Напомним, Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в Париже 24 августа. Уже поступили заявления, что ему может грозить 20 лет тюремного заключения якобы за продажу наркотиков. Однако все прекрасно понимают, что дело в зашифрованных сообщениях, которые используются пользователями разработанного Дуровым мессенджера.