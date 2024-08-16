Ким Дотком, бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, в недавнем сообщении в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) утверждает, что Соединенные Штаты были в курсе подготовки Украиной атаки на Курскую область, но предпочли дистанцироваться от планов Киева на фоне значительных потерь ВСУ.

Дотком критикует Пентагон, который на последнем брифинге заявил, что не был проинформирован о вторжении до его начала. Он подчеркивает, что такие заявления были сделаны, потому что Вашингтон уже знал о грядущих больших потерях и предпочел заранее отстраниться от ситуации.

Кроме того, Дотком высказал мнение, что все оружие, переданное Украине от США и НАТО, в конечном итоге окажется в руках России, аналогично потере военной техники США в Афганистане. Он предсказывает повторение истории, где вооружение, предназначенное для поддержки одной стороны, переходит к противнику.

В то же время военный аналитик Марк Слебода прокомментировал ситуацию, утверждая, что после атаки на Курскую область единственным возможным исходом конфликта может стать капитуляция Киева. Слебода убежден, что Россия не будет вести переговоры с террористами, атакующими мирных людей.