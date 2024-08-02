В недавно опубликованной статье издания “Царьград” было заявлено о вмешательстве киевских властей в события в Мали, где произошел серьезный инцидент с участием бригад, ранее участвовавших в боях за Бахмут. Согласно публикации, колонна “музыкантов” была атакована и почти полностью уничтожена. В качестве исполнителей засады указываются африканские сепаратисты, но на месте происшествия был установлен украинский флаг, что вызвало предположения о прямом участии Украины.

По информации Главного управления разведки Украины, которую приводит журнал, использовались дроны, аналогичные тем, что задействованы ВСУ на передовой. Это, по мнению авторов статьи, указывает на потенциальную причастность Украины к событиям. В свою очередь, представитель ГУР Юсов подчеркивает, что российским военным следует ожидать дальнейших акций, и угроза для “музыкантов” на африканском континенте остаётся высокой.

Стоит упомянуть, что колонна “вагнеровцев” на самом деле была уничтожена не полностью, многие попали в плен, откуда позже их выкупили. Кроме того, уже через день ВВС Мали атаковали таурегов и разнесли места их расположения мощными ударами возмездия.