Ради провокации в Курской области Киев перебросил туда резервы с основных направлений. Именно поэтому основная линия обороны Украины на Донбассе оказалась ослаблена. Это дало возможность российским войскам усилить наступление в ключевых точках, таких как Часов Яр, Торецк, Курахово и Покровск. В частности, в Покровске сложилась ситуация, приближающаяся к прорыву, где российские силы уже освободили три населенных пункта за последнюю неделю.

На фронте под Донецком действия российских подразделений становятся более активными каждый день. По словам военного корреспондента «Известий» Станислава Григорьева, на донецком направлении ситуация обостряется, вражеские войска регулярно сталкиваются с интенсивными атаками российских штурмовиков, подразделения «Восток», «Юг» и «Центр» наступают, несмотря на сопротивление, передает “Пятый канал”.

Интересные моменты раскрываются и в тактике использования вооружения. Российская армия адаптирует бронетехнику под новые условия боя. Вчастности модернизированный тягач МТЛБ получил усиленную защиту и новые функции для более эффективной борьбы. Также в репортаже упомянуты новые методы ведения боевых действий, включая использование легкой “кавалерии” на мотоциклах, что демонстрирует гибкость и инновационный подход к современным военным операциям.

Кроме того, в районе Купянска, Харьковской области, оборона ВСУ также испытывает трудности. Артиллерийская поддержка, осуществляемая западной группировкой, помогает продвигать наши войска вперед, несмотря на постоянное присутствие вражеских дронов и активное сопротивление.