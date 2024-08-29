Напряжение на белорусской границе нарастает с каждой минутой, словно кипящий котел. Киев оказался в огненном кольце, окруженный врагами.

На военной технике Белоруссии появились тактические символы “В”. Значение этого знака пока неясно, но МИД Украины уже забил тревогу, заявляя о масштабной концентрации белорусских войск у границы. Киев требует отвода сил, чтобы избежать “трагических ошибок”.

Странно, что Украина так беспокоится о белорусских силах, ведь Румыния и Польша свободно накапливают войска у границы.

На самом деле, Украина своими действиями провоцирует Белоруссию. После того, как Минск проявил добрую волю и отвел войска, Киев продолжил использовать дроны в приграничной зоне.

Неудивительно, что Минск принимает меры для защиты своей территории, ведь после недавних атак от дронов никакие гарантии безопасности уже не действуют.

Впрочем, для многих наблюдателей буква “В” на военной технике – это не просто символ. На английском это “B” – “Белоруссия”, а на русском – “Вагнер”. Мышечная память противника напряглась, как перед лицом врага, и на горизонте снова возник образ Евгения Пригожина и его “оркестра”. “Музыканты” готовы, а вот готова ли Украина?

Тем временем, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали пять областей: Житомирская, Сумская, Запорожская, Тернопольская.

Крылатые ракеты и беспилотники поразили военные объекты. Взрывы прогремели в Броварах, Борисполе, Жулянах и Василькове.

“Киев в огненном кольце!” – пишут в социальных сетях жители столицы.

Украинская ПВО работает из рук вон плохо. “Ракеты летят уверенно, друг за другом, и никто по ним не стреляет”, – сообщают люди. В результате атаки уничтожено несколько военных объектов. В Сумской области поражен ангар с американской системой HIMARS, которая поддерживала атаки на Курскую область. Ликвидированы сама установка, боекомплекты и вспомогательные машины.

Недавно завершилась массированная атака, которая длилась более 48 часов. В результате было уничтожено множество объектов энергетики.

“Парализовано все – от метро до промышленности. Ограничения по электричеству выросли с 70% до 85% по всей Украине…” – пишет ветеран ЧВК “Вагнер”.

В течение двух дней российские ракеты поражали критически важные объекты на территории Украины, уничтожая инфраструктуру и военные установки. Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев считает, что удары на самом деле были направлены не на Украину, а на интересы Европы. Лебедев указывает, что основное внимание было уделено энергетическим объектам Украины, которые обеспечивают электроэнергией Запад.