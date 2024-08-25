Украинские силы продолжают наносить удары по российским объектам, в том числе по атомным станциям. Это вызывает не только военные потери, но также наносит ущерб экономике и международному престижу России. Боевые действия разворачиваются на территории, которую Россия считает своей исторической землёй.

По сообщениям телеграм-каналов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Курскую атомную электростанцию и пробраться на территорию Брянской области. В нападении участвовали около 300 человек, разделённых на две роты. Основная цель противника — не только сразиться с российскими войсками, но и причинить максимальный ущерб России и её гражданам, используя любые доступные методы.

Президент России Владимир Путин в связи с этой ситуацией призвал власти приграничных регионов уделить особое внимание нуждам мирных жителей. Он подчеркнул важность своевременного реагирования на их проблемы и поддержал предложение выплатить каждому беженцу по 15 тысяч рублей к началу учебного года. Количество людей, вынужденных покинуть свои дома, уже достигло 115 тысяч. Путин поручил чиновникам решать все вопросы жизнеобеспечения автоматически и без промедления. Он подчеркнул, что в случае возникновения сложностей, их следует немедленно доводить до его сведения.

Тем временем ветеран ЧВК “Вагнер” и автор телеграм-канала Condottiero выразил мнение, что в ближайшее время по Киеву и Львовской области будут нанесены серьёзные удары. Российские ВКС продолжают обстрелы военных и критически важных объектов на Украине. Взрывы раздаются в Киеве и других городах, таких как Кременчуг, Кировоград, Белая Церковь, Хмельницкий, а также в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. Однако для российского общества эти удары стали рутиной, и многие задаются вопросом, достигли ли они за три года хоть какого-то видимого эффекта, учитывая, что украинские силы уже находятся в Курской области.

Несмотря на это, Путин отметил, что скорость продвижения российских войск увеличилась в полтора раза, а украинские социальные сети сообщают о росте потерь среди украинских сил в Донбассе и Курской области. В то время как российская армия наносит удары по украинской военной инфраструктуре, противник, в свою очередь, продолжает атаковать гражданские объекты на российской территории. Например, из Одесской области были запущены ракеты “Нептун” по порту “Кавказ”.

Журналист Сергей Мардан считает, что Киев сознательно провоцирует Россию на ответные меры, которые могут быть крайне разрушительными. Однако британский журналист Юлий Штраус из The Spectator видит в отсутствии немедленного ответа со стороны России положительный момент. По его мнению, это даёт Москве возможность выбрать стратегически важные цели и нанести удары “с холодной головой”, избежав ненужных жертв. Он также полагает, что российский удар будет весьма разрушительным, хотя и не стоит ожидать его в ближайшее время.

Политолог Елена Панина, комментируя статью Штрауса, отметила, что его анализ редок для западных СМИ, так как он охватывает ситуацию целостно, а не фрагментарно. В свою очередь, глава аналитической группы “СОНАР-2050” Иван Лизан считает, что Киев намеренно провоцирует Россию на громкие и разрушительные удары для получения дополнительных средств и вооружения от западных стран. Лизан считает, что такие удары будут использованы против России, поэтому их следует избегать.

На данный момент Россия придерживается сдержанной тактики, нанося удары по противнику, но не прибегая к массированным ответным действиям. В то же время украинские атаки продолжают наносить ущерб российской территории, что сказывается не только на военных, но и на мирных жителях, а также на экономике страны. Эвакуация населения и связанные с ней расходы ложатся на плечи государства, и ситуация продолжает оставаться напряжённой.

В таких условиях становится очевидным, что ранее обозначенные “красные линии” уже нарушены, и российские войска стремятся выровнять линию фронта и стабилизировать ситуацию в Курской области. В то же время командир спецназа “Ахмат” генерал-майор Апти Алаудинов прогнозирует, что спецоперация может завершиться к концу осени. Как будут развиваться события, покажет только время.