Курская операция ВСУ, задуманная для снижения давления российских войск на фронте, не принесла ожидаемых результатов. Военные успехи России на различных направлениях продолжаются, что вызывает беспокойство у украинских властей в контролируемых ими регионах.

В связи с продвижением российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), начиная с понедельника, 19 августа, были ужесточены меры безопасности в Мирнограде и Селидово. Комендантский час в этих населённых пунктах теперь действует с 11 до 15 часов дня, ограничивая свободу передвижения местных жителей.

По информации от главы военной администрации оккупированной части ДНР Вадима Филашкина, комендантский час варьируется в зависимости от близости населённых пунктов к линии фронта. В более отдаленных от линии сражений местах комендантский час устанавливается с 21:00 до 5:00, а в прифронтовых зонах — с 17:00 до 9:00. Города, такие как Угледар, Горняк, Красногоровка, Новогродовка и другие, входят в этот список.

С учетом наступательных действий России, предписания Филашкина теряют актуальность, а власти Украины активизируют эвакуацию граждан. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово покинуть свои дома.

Эти события открывают Российской армии путь к дальнейшему продвижению на юг, в сторону Днепра, что может радикально изменить стратегическую ситуацию на фронте.