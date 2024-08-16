Такая услуга, как тарологи онлайн стала невероятно популярной. Интернет дает возможность существенно расширить клиентскую базу для самих предсказателей, а также облегчить выбор профессионала потенциальным клиентам. Но сегодня речь пойдет не об этом.

Прогулка в прошлое

Гадания на картах еще в Средние века практиковались при дворе Людовика XIV. Тогда это называлось картомантией (сейчас называется также, но само понятие употребляется только в узких кругах). Судьбы предсказывали на разных колодах однако Таро в те времена среди них не было.

В 1480 году на свет появилась самая первая колода в Европе – знаменитая Таро Висконти-Сфорца. Но и тогда эти карты не торопились использовать для гаданий. В них играли итальянские аристократы, а сама игра называлась tarocchi appropriat.

Лишь в восемнадцатом столетии таролог и оккультист Эттейла (настоящее имя Жан-Батист Альетт) нашел, куда приспособить карты с большим количеством вариантов комбинаций. Он стал не только гадать на них, но еще и неплохо зарабатывать.

Классические колоды

Таро Висконти-Сфорца – это лишь первая классическая колода карт, которую создали в Милане. От нее позже произошла еще одна – Марсельское Таро. Кроме того, известны еще три колоды, относящиеся к классическим – это Таро Алистера Кроули (Таро Тота), Таро Папюса и Таро Райдера-Уэта.

Впрочем, классическими раскладами сегодня пользуются очень редко. В дальнейшем стало появляться огромное количество колод, каждая из которых имела как преимущества, так и недостатки. Мало того, сумевшие добиться каких-то успехов на предсказательском поприще тарологи создают собственные колоды, которые выделяют их из многочисленных прорицателей.

Современные тарологи: почему их услуги популярны

В этом как раз нет ничего удивительного, так как люди во все времена искали помощи от высших сил в ситуациях, из которых не могли выбраться самостоятельно. Либо хотели забыться из-за случившейся беды или просто депрессивного состояния. Именно они являются основными клиентами нумерологов, тарологов и прочих предсказателей.

Опытные специалисты, которые не занимаются шарлатанством с целью вытащить из людей как можно больше денег, действительно способны на многое. Во всяком случае, они достигают следующих ключевых целей, которые ставят обычно перед прорицателями:

помогают человеку найти “поворот не туда«» в прошлом, с которого все пошло наперекосяк;

анализируют то, что в настоящий момент происходит в жизни клиента;

предсказывают будущее.

Кроме того, к услугам тарологов часто прибегают, чтобы получить помощь в принятии важного решения. Это может быть, к примеру, решение о женитьбе либо замужестве, о крупном вложении или приобретении и тому подобное.

Как определить опытного таролога

Настоящего профессионала вычислить не так сложно как кажется. Человек, знающий о своем таланте и умении, не станет обкладываться разнообразной магической атрибутикой, чтобы “напустить туману«», не будет советоваться с клиентом, демонстрируя полную уверенность в каждом своем слове. При этом 100-процентной гарантии точности предсказаний он тоже не даст. Шарлатаны, напротив, могут сподобиться и на 200%.

Кроме того, профессионал не ищет информацию о клиентах в социальных сетях, не пытается читать их эмоции, чтобы использовать любые данные в своих предсказаниях.