Американский журналист Такер Карлсон выразил свою обеспокоенность в связи с задержанием во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его словам, арестовала бизнесмена страна, не только являющаяся одним из ключевых членов НАТО, но и союзник Белого дома и администрации Джо Байдена.

Карлсон считает, что этот инцидент можно расценивать как сигнал всем владельцам онлайн-платформ, которые не хотят подвергать цензуре информацию и замалчивать правду. По его мнению, действия французских властей показывают, что свобода слова находится под угрозой даже в странах, которые раньше считались бастионами свободы.

«Этой ночью Павел Дуров будет находиться в тюрьме во Франции, и это должно послужить живым предупреждением для всех тех, кто отказывается подавлять правду», – заявил Карлсон.

Журналист выразил тревогу, отмечая, что тьма сгущается над тем, что раньше называлось свободным миром.