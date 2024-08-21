По словам кардиолога Анны Мастерковой, опубликованным на портале «Доктор Питер», выбор позы для сна может существенно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Отдельные положения тела во время сна способны увеличить нагрузку на сердце.

Специалист уточнила, что наиболее предпочтительной является поза на левом боку. Это положение способствует оптимальному кровотоку и снижает давление на сердечную мышцу. В то время как сон на спине может увеличить риск развития апноэ во сне, что негативно сказывается на уровне кислорода в крови. По мнению Мастерковой, правильная поза для сна играет ключевую роль не только в комфорте, но и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Юлия Маршинцева также подчеркнула, что генетическая предрасположенность, стрессы и эмоциональные переживания могут провоцировать развитие сердечных приступов. Она отметила, что эти факторы представляют собой такую же угрозу для здоровья, как и традиционные факторы риска, включая атеросклероз, высокое давление и диабет. Маршинцева напомнила о значимости генетической составляющей в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндокринолог Зухра Павлова добавила, что ограничение калорийности питания не оказывает влияния на физическую активность. Она привела пример исследования на мышах, которые, несмотря на диету, сохраняли свою активность. Эти выводы подчеркивают важность комплексного подхода к здоровью, включая диету и адекватную физическую активность.