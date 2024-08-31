Инфаркт может проявляться неожиданными симптомами, такими как онемение пальцев или зубная боль. Об этом предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, случаи инфарктов становятся всё более частыми среди молодых людей. Пациенты нередко приходят к врачам с жалобами на онемение пальцев, легкие боли в сердце или неприятные ощущения в правой стороне груди. Ранее такие симптомы связывались с проблемами позвоночника, например, грыжами или протрузиями. Однако практика показывает, что у многих из этих пациентов выявляется ишемическая болезнь сердца, и они нуждаются в плановом стентировании, чтобы предотвратить инфаркт.

Маршинцева также отметила, что у пациентов с онемением рук часто обнаруживаются сердечные проблемы. В таких случаях стентирование помогает не только устранить ишемию, но и избавляет от онемения.

Иногда люди обращаются к стоматологу с жалобами на зубную боль, которая, несмотря на лечение, не проходит. После тщательного обследования, включая ЭКГ, выясняется, что причиной боли был острый инфаркт.

Кардиолог подчеркивает, что инфаркт не всегда сопровождается типичной загрудинной болью. В некоторых случаях пациенты испытывают боли в животе, напоминающие симптомы аппендицита. Именно поэтому, при таких жалобах важно сделать ЭКГ — простой и эффективный метод диагностики, который может вовремя обнаружить инфаркт и спасти жизнь.