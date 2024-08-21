Умение правильно управлять стрессом дает человеку возможность не только снизить его негативное влияние на организм, но и напротив, превратить в инструмент для продления жизни. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Стресс, по мнению доктора, необходим для развития и выживания, но его положительные аспекты проявляются только когда он умеренный или острый, а не хронический.

“Умеренный стресс — это когда вы вышли на улицу, встретили медведя, испугались его, убежали и забыли о нем до следующей встречи с медведем. Но если стресс становится хроническим, например, если вы после встречи с медведем больше не выходите на улицу из страха снова встретиться с ним”, – пояснила специалист.

Она отметила, что второй вариант, то есть хронический стресс, является крайне вредным для здоровья.

Чтобы стресс приносил пользу, важно научиться брать его под контроль. Ольга Бокерия считает, что первый шаг к этому — признать, что проблема действительно имеется. Определение и понимание причин, вызывающих стресс, являются ключом к контролю над ним. Такой подход помогает превратить потенциально вредное воздействие стресса в стимул для личностного роста и улучшения качества жизни.