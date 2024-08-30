Многие из нас слышали о “магическом” числе 10 000 шагов в день. Мол, пройдешь столько – и будешь здоров как бык. Но так ли это на самом деле? И откуда вообще взялась эта цифра?

Оказывается, все началось с рекламного трюка японской компании, которая в 60-х годах прошлого века выпустила шагомер под названием “Манпо-кей”, что в переводе означает “10 000 шагов”. С тех пор эта цифра прочно засела в головах людей по всему миру.

Но что говорят ученые? Неужели 10 000 шагов – это просто маркетинговый миф?

Известный российский кардиохирург Лео Бокерия развеял сомнения. Он подтвердил, что ходьба действительно полезна для здоровья, и множество исследований это доказывают.

Однако, по словам эксперта, “магическое” число 10 000 не высечено на скрижалях. На самом деле, количество шагов, необходимое для поддержания здоровья колеблется между 8 и 12 тысячами в день. А вот чтобы увидеть реальные улучшения и снизить риск заболеваний, нужно пройти хотя бы 5,5 тысяч шагов.

Но не стоит перегибать палку! Некоторые исследования показали, что после 12 тысяч шагов польза для здоровья уже не увеличивается. Так что не нужно изнурять себя бесконечными прогулками.

Вывод прост: ходьба – это отличный способ поддерживать себя в форме и укреплять здоровье. Но не стоит зацикливаться на конкретной цифре. Главное – двигаться регулярно и получать от этого удовольствие!