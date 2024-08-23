Telegram-канал частной военной компании “Вагнер” выразил свое почтение основателям организации Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину в первую годовщину их трагической гибели. Записанное видеообращение подчеркивает важную роль, которую они сыграли в создании и развитии ЧВК “Вагнер”, превратив ее в высокоэффективную боевую единицу, способную оперировать в самых сложных и напряженных условиях.

В заявлении канала отмечается, что под руководством Пригожина и Уткина “Вагнер” не только выдержал многочисленные испытания, но и доказал свою способность одерживать победы там, где это казалось невозможным.

«Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич провели ЧВК “Вагнер” через все бури и шторма, упорным трудом вырастили лучшую штурмовую пехоту в мире. Показали, что там где “Вагнер” — там победа», – говорится в заявлении.

23 августа 2023 года стало черной страницей в истории компании, когда самолет с Пригожиным и Уткиным потерпел крушение, унеся жизни всех на борту. В следующем году, 23 августа 2024 года, в Новосибирске был открыт временный памятник в их честь, который был установлен на один день. Он стал местом скорби и памяти для многих, включая местных жителей и бывших бойцов “Вагнера”, которые принесли цветы в знак уважения к своим павшим командирам.