Канадские исследователи выявили продукты, которые могут значительно улучшить мужское здоровье после 30 лет, когда начинается естественное снижение уровня тестостерона. Это снижение может повлиять на либидо, мышечную массу и плотность костей, но подходящая диета может оказать положительное воздействие на общее состояние здоровья.

По данным исследований, включение в рацион продуктов, богатых витаминами, антиоксидантами и полифенолами, способствует уменьшению воспалений и улучшению кровообращения, что влияет на улучшение сексуальной функции и увеличение продолжительности сексуальной активности.

К числу полезных продуктов относятся зеленый чай, яблоки, петрушка, виноград, грейпфруты, томаты и сельдерей. Эти продукты содержат компоненты, которые помогают предотвратить развитие рака простаты и других заболеваний мужской репродуктивной системы.

Для поддержания здоровья на оптимальном уровне, эксперты также советуют поддерживать активный образ жизни, обеспечивать достаточный объем сна и избегать вредных привычек.