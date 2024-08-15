В 2024 году россияне всё активнее ищут возможности для оптимизации налоговых обязательств за рубежом, стремясь снизить налоговое бремя и улучшить финансовые условия для ведения бизнеса. В этом контексте особое внимание уделяется странам, которые предлагают самые низкие налоги в Европе и благоприятные условия для предпринимателей.

Болгария

Болгария остаётся одной из самых популярных стран среди россиян благодаря своим низким налоговым ставкам. Ставка корпоративного налога в Болгарии составляет всего 10%, что делает её одной из самых низких в Европе. Дополнительно, подоходный налог для физических лиц также фиксирован на уровне 10%, что привлекает как владельцев бизнеса, так и сотрудников компаний.

Кипр

Кипр давно известен как налоговое убежище с одной из самых низких ставок корпоративного налога в Европе — 12,5%. Кроме того, Кипр предлагает многочисленные налоговые льготы для компаний, занимающихся международной торговлей и инвестициями. Для россиян, желающих минимизировать налоги на дивиденды и капитал, Кипр становится одним из главных выборов.

Мальта

Мальта предлагает сложную, но очень выгодную систему налоговых льгот для международных компаний. Формальная ставка корпоративного налога на Мальте составляет 35%, однако благодаря различным возвратам и льготам эффективная налоговая нагрузка может снижаться до 5-10%. Это делает Мальту привлекательной для предпринимателей, работающих в сфере финансовых услуг и IT.

Румыния

Румыния, как страна с одной из самых низких ставок корпоративного налога в ЕС (16%), также становится интересной для россиян. В дополнение к этому, низкие налоги на дивиденды и программы поддержки стартапов делают Румынию перспективным выбором для тех, кто хочет развивать свой бизнес в Европе и одновременно оптимизировать налоговые расходы.

Эстония

Эстония предлагает уникальную систему налогообложения, при которой корпоративный налог взимается только с распределённой прибыли, что позволяет компаниям, реинвестирующим доходы, фактически избежать налогов. Такая система привлекает предпринимателей, ориентированных на долгосрочное развитие и рост бизнеса.

В 2024 году россияне продолжают активно искать возможности для налоговой оптимизации за рубежом, и европейские страны предлагают множество вариантов с низкими налоговыми ставками и благоприятными условиями для ведения бизнеса. Болгария, Кипр, Мальта, Румыния и Эстония лидируют среди стран, которые выбирают россияне для минимизации налогового бремени, предоставляя при этом стабильные и привлекательные условия для развития бизнеса.

Нужна ли помощь миграционных юристов в этом вопросе

Оптимизация налогообложения за рубежом — это сложный процесс, который требует не только понимания налогового законодательства выбранной страны, но и знания миграционных требований, возможных соглашений об избежании двойного налогообложения и других юридических нюансов. В этом контексте помощь миграционных юристов становится практически незаменимой.

Миграционные юристы Migronium помогают не только выбрать оптимальную страну для налоговой оптимизации, но и сопровождают процесс получения вида на жительство или гражданства, что может существенно облегчить ведение бизнеса и минимизацию налоговых обязательств. Они также помогают избежать распространённых ошибок, которые могут привести к правовым проблемам или дополнительным налоговым обязательствам.

Кроме того, юристы могут предложить комплексные решения, включающие не только налоговую оптимизацию, но и планирование активов, что обеспечит защиту капитала и минимизацию рисков. Это особенно важно для предпринимателей и инвесторов, которые работают на международном уровне и должны учитывать не только налоговые, но и миграционные аспекты своей деятельности.