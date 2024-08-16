Как смартфон влияет на вашу карьеру и как это исправить

Если вы похожи на большинство современных людей, то ваш телефон является неким придатком вашего тела. Однако компульсивные взгляды на экран всякий раз, когда вы получаете новое сообщение или уведомление, создают вам проблемы не только в личной жизни, но и на работе. Источник: Washington Post.

Все больше людей тратят много времени на приложения в своих смартфонах, пролистывая страницы в соцсетях, отправляя текстовые сообщения и ставя лайки, либо проверяя электронную почту. Хотя наша растущая зависимость и использование телефонов в некоторых социальных средах является нормой, это же может нанести ущерб вашей карьере, если проявлять осторожность.

Привычка следить за происходящим в смартфоне может привести к упущению важной информации, снижению производительности или представлению о себе плохого впечатления. Это также может привести к потере лидерских возможностей, повышений и даже к увольнению.

«Крайне сложно изменить чье-то представление о вас, даже если оно неверно», – отметил Эндрю Маккаскилл, эксперт по карьере в LinkedIn. «А ведь это имеет значение. Рабочий имидж спасет вашу карьеру, когда результаты труда не помогут».

Согласно «Вашингтон пост», около 58% взрослых американцев считают, что слишком много зависают в своих смартфонах, что является значительным ростом по сравнению с 39%, считавшими так в 2015 году, согласно опросам агентства Gallup. Проблема распространяется даже на процесс собеседования при приеме на работу, во время которых соискатели вакансии все чаще совершают ошибку, поглядывая в свои телефоны во время общения с менеджерами по найму, сообщает LinkedIn.

Если ваши привычки в использовании телефона раздражают друзей и близких, которые вас знают и любят, подумайте о том, какое впечатление вы можете произвести на людей, которые плохо знакомы с вами.

Но, конечно же, все это к вам не относится. Вы ведь вполне способны контролировать свою тягу к смартфонному экрану, верно? Но что, если это действительно является вашей проблемой?

Вот что вы можете сделать, чтобы оценить и проконтролировать свое взаимодействие со смартфоном на работе.

Контроль использования

Начните отслеживать, как часто вы используете свой телефон, когда и в каких целях. Вы можете вести мысленный подсчет затрачиваемого времени или записывать где-то. Люди, действительно желающие изменить свою модель поведения, используют такой же подход, вначале оценивая, насколько они на самом деле вовлечены, прежде чем решать проблему. Такой совет дал профессор психологии Джефф Хэнкок (Стэнфордский университет), изучающий соцсети.

Если у вас есть доступ к видео с места вашей работы, к примеру, к записям внутренней камеры безопасности – просмотрите их, чтобы лучше понять, как часто вы берете смартфон в руки, говорит Джулия Брискин, исследователь данных в Университете Иллинойса. Или же вы можете просто обратиться к доверенным людям в вашем окружении и спросить их, считают ли они использование вами телефона проблематичным или отвлекающим от работы, добавила она.

Смартфонная детоксикации

Выделите неделю (лучше месяц), в течение которой вы существенно сократите использование телефона, когда это возможно (разумеется, нельзя игнорировать сообщения своих начальников). Вы даже можете предложить челлендж своим друзьям, чтобы реже пользоваться смартфонов и сделать это социальным занятием, предложил профессор Хэнкок.

Это может помочь вам перезагрузиться и понять как ваши текущие взаимодействия с телефоном, так и те, которых вы хотели бы достичь. Если вы начнете ощущать беспокойство, разочарование или страх упустить что-то важное, это может означить, что вы более привязаны к телефону, чем предполагали. И вам, возможно, придется выяснить, как справиться со своим смартфоновым неврозом.

«Многие люди, которым мы оплатили сокращение использования телефона [в ходе исследования], были очень рады, что им помогли это сделать», – заявил профессор Мэтью Генцков (Стэнфордский университет), занимающийся исследованиями цифровой зависимости. «В результате последовательных мер значительная группа людей смогла перекалиброваться, уменьшить тенденцию к использованию смартфона».

Изменение настроек

Профессор Генцков отметил, что преимуществом зависимости от таких технологий, как наши телефоны, является то, что эти гаджеты оснащены функциями, позволяющими ограничить их чрезмерное использование.

Достаточно изменить настройки уведомлений так, чтобы получать оповещения лишь от ключевых приложений, или же сократить частоту получения уведомлений, сгруппировав их и выбрав определенное время, например, обеденный перерыв, либо часы до и после работы.

Установите ограничения на то, как долго вы можете использовать определенные приложения, к примеру, при помощи Screen Time на iPhone и Digital Wellbeing на телефонах с Android. Такие приложения, такие как Forest, позволят ограничить время фокусировки на игры, а Moment может помочь вам ограничить использование соцсетей.

Воспользуйтесь функцией «Не беспокоить» на своем телефоне или устанавливайте таймеры в самом смартфоне или вне его, чтобы они предупреждали о том, когда необходимо прекратить пользоваться этим гаджетом.

Оценка обстановки

Не все рабочие места одинаковы. Поэтому постарайтесь получить представление о культурных нормах и ожиданиях работодателя, прежде чем доставать свой телефон.

Корпоративная культура часто определяется моделированием поведения других, особенно тех, кого считают лидерами в данной компании, объяснил профессор Хэнкок. Это также означает потенциальный вызов и готовность быть наказанным за плохие привычки. Но к каждой ситуации, добавил он, нужно подходить с изяществом.

Информирование коллег

Большинству людей приходится использовать на работе свои смартфоны в той или иной степени. Но есть подходящие моменты и способы делать это, не расстраивая других.

Не следует пользовать телефоном в обстановке, где ожидается взаимодействие и зрительный контакт, объяснил Эндрю Маккаскилл. Это значит, что во время групповых и личных встреч, интервью, презентаций и даже при неформальных разговорах с коллегами телефон нужно выключить. Просмотрите в смартфоне все электронные письма или заметки, которые вы хотите обсудить во время встречи, до ее начала. «Вы ведь не хотите, чтобы у коллег возникали мысли о неуважении к ним или к их работе», – добавил Маккаскилл.

Если вам действительно необходимо взять телефон, чтобы изучить что-то, связанное с процессом встречи, или решить что-то срочное, озвучьте это, чтобы другие понимали, что происходит. «Простое «позвольте мне посмотреть» может изменить впечатление людей о происходящем перед ними», – отметила Джулия Брискин.

«Они ведь не знают, что вы смотрите в смартфоне, и могут предположить, что свайпаете соцсеть», – продолжила она. «Если вы им не скажете, тогда присутствующим придется самостоятельно придумывать, что, по их мнению, вы делаете».

Возврат к старой школе

Не нежно бояться убирать телефон из поля зрения и из своих мыслей – если вам действительно нужна эта работа. При нахождении смартфона в пределах вашей досягаемости, это может спровоцировать у вас компульсивную реакцию взять его, даже если вы сознательно не собираетесь этого делать.

Используйте свой ноутбук для рабочих коммуникаций, чтобы не поддаваться искушению со стороны мобильных приложений и уведомлений. Если вы собираетесь на собеседование, обдумайте возможность сделать рукописные заметки вместо цифровых, чтобы избежать непреднамеренно плохого впечатления о вас.

«Если есть сомнения, то старая школа – беспроигрышный вариант», – сказал Маккаскилл. «Иногда зрительный контакт и улыбка на вашем лице могут иметь большее значение».