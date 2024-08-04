Как менялась спортивная одежда с течением времени

Первые упоминания о спорте были найдены на наскальных рисунках, сделанным за 2 тысячи лет до наступления нашей эры. Однако спортивная одежда появилась гораздо позже. Предлагаем разобраться, когда люди придумали экипировку для спорта, и как она менялась.

Как появилась спортивная одежда

Большой вклад в развитие спорта вложили Олимпийские игры, которые начали организовывать еще в античные времена. Однако тогда спортивной экипировки не существовало. Известно, что в Играх участие принимали только мужчины, которые соревновались голыми. Когда на смену язычеству пришло христианство, Олимпиады и вовсе перестали проводить.

Все изменилось в эпоху Возрождения. Люди вспомнили о важности физической культуры и решили сделать ее частью культурных традиций. Спорт стал игрой, способом развлечения. Однако для него использовалась только повседневная одежда.

Специальная форма появилась позже – в XIII веке, когда начала расти популярность футбола. Специальные комплекты носили, чтобы показать свою принадлежность к определенной команде. То есть одежда по-прежнему не использовалась для комфорта спортсменов.

Постепенно специальные модели начали использовать в других видах спорта. Для этого за основу брали обычные вещи и укорачивали их длину. Также пересматривали материал. Сначала вещи отшивали из текстиля с добавлением шерсти, постепенно переходили на легкие ткани.

Наибольшую сложность вызывала разработка моделей для женщин. Спортсменкам не разрешалось излишне оголять тело. Поэтому женщинам приходилось заниматься спортом в платьях, что было неудобно.

Переломный этап в эволюции спортивной одежды

Значимые изменения в спортивной одежде возникли в XX веке. Здесь сыграли важную роль следующие моменты:

Смягчились требования к моделям. В первой половине XX столетия наконец разрешили одеваться удобно даже женщинам. Начали отшивать удобные облегающие комплекты из шорт и футболок.

Возобновили проведение Олимпийских игр. Это стало для производителей мощным толчком для начала новых разработок в области спортивной экипировки.

Именно в середине XX века были созданы синтетические эластичные ткани со спандексом, лайкрой и эластаном. Хлопок по-прежнему активно использовался. Однако он не устраивал спортсменов. Натуральные ткани пропускают воздух, но быстро намокают от пота и долго сохнут.

Решение этой проблемы было найдено уже в XXI веке. Были разработаны специальные синтетические ткани, которые решили все проблемы спортсменов. Материалы:

свободно пропускают воздух;

отводят влагу наружу, где она быстро испаряется;

прекрасно тянутся и моментально принимают исходную форму;

долго сохраняют первоначальный внешний вид и свойства при правильном уходе;

имеют высокую прочность и износостойкость.

Одежду из технологичных материалов можно найти на https://nordski.ru/ и в других магазинах со спортивной экипировкой. Бренды производят модели для конкретных видов спорта, например, для бега, так и для активного отдыха.

Что важно, в разработке современной спортивной одежды внимание уделяется не только качественным характеристикам, но и дизайну. Именно благодаря этому в моде закрепился спортивный стиль, когда элементы экипировки включают в образы на разные случаи жизни.