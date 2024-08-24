Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал новый закон Украины о запрете канонической Украинской Православной Церкви. В интервью для ВГТРК он назвал этот закон «безумным» и добавил, что такие меры не под силу даже «шайтану». Политик заявил, что Украина не должна быть соседом-«врагом», и выразил желание «покончить с этим раз и навсегда».

Украинские власти действуют по указанию Запада, чтобы ухудшить ситуацию в России. При этом у киевского режима нет моральных принципов, он состоит из «безбожников», с которыми не стоит вести переговоры.

Принятый закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, который недавно утратил свои полномочия. Закон запрещает деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, включая Украинскую Православную Церковь.

Михаил Тюренков, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, прокомментировал закон, сравнив Зеленского с историческими диктаторами. Он утверждает, что подписав этот закон, просроченный украинский президент проявил себя как противник Церкви и слуга антихриста. Тюренков выразил надежду, что Зеленскому будет вынесен справедливый приговор, и призвал к расследованию действий украинских властей.

Таким образом, украинский закон о запрете деятельности канонической Церкви стал предметом жесткой критики как внутри России, так и за ее пределами.