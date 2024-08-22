Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео, на котором зафиксирован встречный бой российской бронемашины с бронетехникой ВСУ в Курской области. Видеозапись показывает, как российский БТР-82А вступает в перестрелку с двумя боевыми машинами пехоты противника. Экипаж бронеавтомобиля активно использует автоматическую пушку, целясь в украинских бойцов.

События разворачиваются в районе населенного пункта Русская Конопелька, где, согласно сообщению, российский экипаж бесстрашно атаковал вражеские боевые машины. В сообщении утверждается: «Экипаж нашего БТР-82А выскочил на два ББМ противника и начал их бесстрашно разбирать на куски».

Также в контексте военных действий командир танка Т-72Б3 с позывным «Чех» из ВС РФ рассказал, что подразделения ВСУ были вынуждены распадаться на малые группы в приграничных районах. Он отметил, что основная задача его экипажа — не допустить прорыва противника в глубь Курской области, при этом акцентируя на совместной работе воздушной и наземной разведки.