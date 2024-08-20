Летом 2024 года множество россиян столкнулись с обманом при планировании отпуска. Журналисты «Известий» выяснили, что десятки людей потеряли большие суммы денег, доверившись ненадежным турфирмам. Один из случаев касается Карины Ананьевой, которая заблаговременно забронировала поездку на Шантарские острова. Она регулярно поддерживала контакт с турагентством, но за несколько дней до отпуска узнала об отмене тура, после чего фирма прекратила всякую связь.

Карина не одинока в своем несчастье. Всего удалось найти около 40 человек, которые также столкнулись с подобным обманом, и совокупный ущерб составил приблизительно 6 млн рублей. Потерпевшие обратились в полицию, но пока безуспешно.

Аналогичная история произошла и в Москве, где группа туристов лишилась денег, предназначенных для отдыха в Турции и Таиланде. Турфирма, получив предоплату, так и не организовала поездки.

Еще один пострадавший, Алексей Мозалев, рассказал о потере 260 тыс. рублей, взятых в кредит для отдыха за границей. После общения с владелицей компании, который закончился безрезультатно, его семья осталась без денег и отдыха.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что ведется расследование этих случаев мошенничества. За такие действия предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Эксперты указывают на распространенную схему мошенничества с сайтами-двойниками отелей, предлагающими заманчиво низкие цены. Специалисты советуют тщательно проверять все договоры, избегать переводов денег на счета физических лиц и быть осторожными с подозрительно низкими ценами.

Юрист Алексей Гавришев напоминает, что закон защищает права потерпевших, и в случае судебного разбирательства расходы на адвоката могут быть возмещены. Он призывает всех, кто столкнулся с подобными проблемами, не отступать и обращаться за юридической помощью.