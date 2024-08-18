Истории, секреты и мощный терапевтический потенциал чеснока

Авторы статьи, команда из Федерального университета Висосы (Бразилия), отмечают, что из-за своих неоспоримых качеств для кулинарии и медицины чеснок считается ценным объектом торговли между Азией и Европой на протяжении тысячелетий. Источник: The Conversation.

В отношении этого растения из рода луковых среди населения мира наблюдается всеобщее единодушие, поскольку оно присутствует на кухне всех континентов, в сотнях стран. Чеснок в качестве лекарства использовался еще доисторическими шумерами и продолжает пользоваться популярностью как на Востоке, так и на Западе. В религии различных культур данное растение считается важным средством защиты здоровья.

Чеснок имеет ароматную луковицу, высоко ценимую в разных цивилизациях и культурах, которая служит приправой для многочисленных блюд, поскольку ее вкус приятен. Это растение считается очень универсальным ингредиентом, поскольку его можно употреблять в сыром, отварном, жареном или консервированном виде, причем вкус чеснока будет меняться в зависимости от способа его приготовления.

Из-за особенных ароматических свойств чеснока древние исторические записи приписывал этому растению способность обеспечить защиту от нападения свирепых существ, таких как кобры и крокодилы. Вероятно, именно эти легенды арабского мира впоследствии популяризовали чеснок в художественной литературе и кинематографе в качестве очень эффективного средства борьбы с вампирами.

При всей исторической и культурной значимости чеснока еще более важно понимание всех его медицинских преимуществ, выявленных в ходе биологических и фармацевтических исследований.

Состав и лечебные свойства

Чеснок по-научному называется Allium sativum. У него сложный состав – более 2000 химических веществ, с упором на сульфураты, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти компоненты в растении присутствуют в разных концентрациях, в зависимости от анализируемой части.

К примеру, флавоноиды и фенольные кислоты в основном содержатся в листьях чеснока. С другой стороны, биоактивный аллицин (его структурная формула выше), возникающий в процессе механического разрушения клеток растения, в больших количествах обнаруживается в его корнях.

Посвященные Allium sativum монографии присутствуют в фармакопеях различных стран. В бразильской фармакопее, например, чеснок описывается как луковица, лишенная корней, стеблей и листьев.

Чесночный аллицин одновременно является питательными и терапевтическим компонентом (нутрицевтиком), действующим против инфекций и системной артериальной гипертензии. Он позволяет контролировать два высоких уровня липидов в крови (гиперлипидемия), а также выступать в качестве вспомогательного средства для профилактики атеросклероза. Его применяют в качестве вспомогательного средства при лечении легкой и умеренной артериальной гипертензии.

Согласно авторам статьи, требуется дополнительная информация о лечебных и токсических дозах чеснока в целях расширения его использования в различных областях здравоохранения и укрепления здоровья. Несмотря на достаточную известность, фитохимический состав чеснока представлен в вариационной концентрации двух компонентов, которую можно менять в зависимости от используемой части растения или способа экстракции, а также в зависимости от характеристик чеснока, зависящих от интенсивности полива и доступности солнечного света.

Стоит подчеркнуть, что в ветеринарии и питании животных чеснок широко используется в содержании лошадей, крупного рогатого скота, птиц и свиней, поскольку позволяет улучшить вкус пищи и бороться с паразитами у домашних животных. Противодействие паразитам достигается благодаря отпугивающему запаху растения, вначале оказывающем противопаразитарное отпугивающее действие при нахождении растения вблизи с животным, которые после употребляют его в пищу. Будучи выведенным с фекалиями, чеснок также подавляет размножение паразитических насекомых, т.е. добавление 1% этого растения в корм для крупного рогатого скота позволяет снизить уровень заражения кровососущими коровьими жигалками до 90%.

Средство от микроорганизмов

В чесноке содержатся противоинфекционные вещества, убивающие или подавляющие рост болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

По результатам нескольких исследований было подтверждено успешное противодействие Allium sativum человеческим патогенам, а именно: бактерии Staphyloccocus aureus, в значительной степени ответственной за кожные инфекции; Escherichia coli, являющейся основной причиной инфекций мочевыводящих путей; Klebsiela pneumoniae, своеобразного генератора инфекционных болезней. Чеснок эффективен при лечении респираторных заболеваний и поражения Candida albicans – этиологического возбудителя кандидоза. У чеснока также имеется способностью подавлять простейшие и вирусы, однако с меньшими результатами, чем в отношении бактерий и грибов.

Следует отметить, что чеснок помимо прочего обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действием, что расширяет возможности его использования в будущем для лечения разных заболеваний.

На фоне растущей стойкости микроорганизмов к противомикробным препаратам и антибиотикам, что требует поиска новых противоинфекционных средств, возможность сочетания растительных препаратов с традиционными антибиотиками становится жизнеспособной альтернативой. По словам бразильских ученых, подобные разработки уже ведутся.