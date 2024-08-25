Когда мышцы напрягаются, происходит нечто удивительное: они начинают активно очищаться от клеточных отходов. Именно это отличает силовые тренировки от кардио, при котором мышечная масса задействуется не так активно.

Исследователи из Боннского университета обнаружили, что силовые тренировки запускают белок BAG3, который играет решающую роль в удалении поврежденных клеточных компонентов. Это открытие имеет большое значение для поддержания здоровья мышц и может привести к новым методам лечения заболеваний, таких как сердечная недостаточность и нервные расстройства.

Активация BAG3 помогает предотвратить разрушение мышц и связанные с этим заболевания. Это имеет значение не только для спорта и физиотерапии, но и для космических полетов, где атрофия мышц является серьезной проблемой.

Ученые изучают возможности манипулирования активацией BAG3, что может открыть путь к инновационным методам лечения. Эти методы могут помочь людям восстановить здоровье мышц и улучшить их общее самочувствие.