Летом 2024 года россияне особенно активно тратят деньги в супермаркетах, на товары для дома и фастфуд, сообщает эквайринговая сеть банка “Русский стандарт”.

Изучив данные банка, эксперты отметили, что в жаркое время россияне реже делают покупки в супермаркетах по сравнению с другими сезонами. Летние платежи составили 31% от всех расходов в супермаркетах, тогда как весной этот показатель достигал 37%, а зимой — 32%. Средний чек на покупки в супермаркетах летом был 572 рубля, что меньше, чем весной (583 рубля) и зимой (602 рубля), передает ТАСС.

Однако затраты на товары для дома летом возросли. Эти покупки составили 37% от общего числа расходов, что больше по сравнению с весной (36%) и зимой (27%). Этот рост может быть связан с дачным сезоном, когда увеличивается спрос на посуду, бытовую химию и другие необходимые вещи. Средний чек на товары для дома этим летом составил 3 676 рублей, что выше по сравнению с зимой (3 410 рублей) и весной (3 397 рублей).

Фастфуд оказался на последнем месте по количеству летних покупок. На него пришлось 32% всех летних трат, такой же процент был зимой, а весной доля была максимальной — 36%. Средний чек на фастфуд летом составил 431 рубль, что больше, чем зимой (367 рублей) и весной (348 рублей).

Банк “Русский стандарт” провел исследование, изучив, как изменяются траты в разных категориях товаров в зависимости от времени года.