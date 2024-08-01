Российские военные провели интенсивные удары в Запорожье и в Днепропетровской области, атакуя ключевые военные объекты противника, сообщает РИА Новости. По информации источников, ночные ракетные удары повлекли за собой взрывы на военных заводах, в том числе на Южном машиностроительном заводе («Южмаш»), где, по утверждению экспертов, производилась техника и боеприпасы для нужд украинских вооруженных сил.

За последнее время эти регионы стал мишенью для многократных атак, нацеленных на подрыв производственных мощностей и логистических узлов, которые имеют стратегическое значение для военной инфраструктуры Украины. Эксперты указывают на то, что такие удары не только дестабилизируют военные возможности, но и вносят существенные коррективы в текущую оперативную обстановку в регионе.

Владимир Ераносян, доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ и военный эксперт, комментирует:

«Российские военные применяют высокоточное оружие, способное поражать цели с минимальными отклонениями от заданных координат, что обуславливает высокую эффективность таких ударов».

Известно, что в Запорожье прилет зафиксирован на автомобилестроительном заводе ЗАЗ, которые переоборудовали под производство турелей. В Кривом Роге гиперзвуковые “Кинжалы” поразили штабной бункер, пробив крышу насквозь. При этом на объекте как раз шло совещание. Также предполагается, что несколько “Искандеров” поразили горно-обогатительный комбинат.