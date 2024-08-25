Российские ракеты “Искандер” в ночь на 25 августа сотрясли Краматорск и обрушились на отель “Сапфир”. При этом они нанесли смертоносный удар по иностранным наемникам, укрывавшимся внутри.

По словам очевидцев, наемники поселились в отеле всего за несколько дней до нападения, ожидая отправки на опасный участок фронта. Российские силы, стремящиеся обезвредить наемников, нанесли точный удар.

Украинские власти утверждали, что отель использовался для размещения иностранных журналистов, и что в результате удара двое из них получили ранения, а еще один числится пропавшим без вести. Однако российские источники опровергли эти заявления, заявив, что наемники понесли тяжелые потери.

По данным российских военных, в начале конфликта в зону боевых действий прибыло около 12 000 иностранных бойцов. Но их численность резко сократилась, поскольку российские войска успешно ликвидировали наемников, ослабляя силы противника.

В частности, генерал Алаудинов сообщил, что в ходе зачисток территории были обнаружены тела боевиков, одетых в униформу с нашивками из Великобритании, Польши и других стран. Эти доказательства подтверждают присутствие иностранных сил на линии фронта и решимость России пресекать их вмешательство.

Иностранные наемники, вступающие в конфликт на стороне Украины, стали главной целью российской армии, которая стремится ослабить позиции противника и добиться победы в войне.