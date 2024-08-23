Ростислав Ищенко, известный российский политолог, считает, что у России есть все необходимое для завершения текущего конфликта на Украине на своих условиях. По его оценкам, существующего числа военнослужащих вполне достаточно для решения поставленных задач, несмотря на мнения о потребности в дополнительной мобилизации.

«Современная армия России насчитывает от 500 до 600 тысяч человек. Этого количества хватает, чтобы справиться с любыми вызовами, стоящими перед страной в зоне конфликта», – утверждает Ищенко.

Он добавил, что необходимости в новой мобилизации нет, поскольку такие меры могут негативно отразиться на экономике и социуме. Вместо этого, дополнительные силы могут быть мобилизованы из уже существующих резервов, благодаря добровольцам и контрактникам. Это позволит увеличить численность войск на 100-200 тысяч человек без значительных усилий.

Ищенко также подчеркивает, что ключевая задача вооруженных сил не в удержании территории, а в ведении боевых действий.

«Современное ведение боевых действий требует точности и технологичности, а не массовости. Российская армия отлично справляется с этими задачами», – заявляет он.

Таким образом, Россия нацелена на достижение своих стратегических целей в конфликте, обладая для этого всеми необходимыми ресурсами и возможностями.