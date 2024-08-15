Издание Independent, ссылаясь на заявление Минобороны Великобритании написало, что представители ведомства даже не отрицают, что Киев применяет английские танки “Челленджер 2” для вторжения в Курскую область.

В статье говорится, что «Министерство обороны не отрицает наличие танков Challenger 2 на территории России». В то же время, британское министерство обороны оправдало действия Украины, упомянув, что они якобы осуществляются в рамках права на самооборону, которое включает и проведения подобных операций на российской территории.

Детали о количестве танков Challenger 2, задействованных в операции, до сих пор остаются неизвестными.

В дополнение, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать дипломатов из российского посольства, что является неприемлемым поступком со стороны Великобритании.