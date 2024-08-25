В Воронежской области, в местечке под названием Костенки, археологи сделали удивительную находку. Они обнаружили несколько предметов, которые лежали вместе. Среди них были: Два человеческих зуба Окаменелости древних морских животных (кораллы, лилии) Раковина моллюска Сланцевые камни Зуб пещерного льва

Все эти предметы были найдены в одном месте, как будто они были собраны в один мешочек. Археологи считают, что древние люди могли использовать их в магических или ритуальных целях. Например, они могли верить, что эти предметы обладают особой силой или помогают им общаться с духами.

Кроме того, ученые нашли заготовку для украшения из сланца, а также лопаточку из кости мамонта и пластину из бивня. Эти находки показывают, что в Костенках люди жили уже 40-42 тысячи лет назад. Это место известно как одно из первых поселений людей современного типа на территории России.