Администрация города Алешки в Херсонской области сообщила о провокации, устроенной украинскими военными. Они подговорили местных “ждунов” установить на старую башню украинский флаг.

«В городе Алешки, который остается верным России, пособники Вооруженных сил Украины попытались устроить провокацию, установив флаг Украины. Бойцы ВС РФ быстро прекратили эту акцию», — отмечается в заявлении администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации Алешкинского округа Руслан Хоменко подчеркнул, что благодаря координации усилий различных служб порядок был восстановлен незамедлительно.

«Мы будем продолжать защищать нашу землю и демонстрировать нашу сплоченность и единство», — заявил он.

В публикации в Telegram-канале администрации видно, как флаг Украины был прикреплен к старой башне, по виду напоминающей водонапорную. Для его удаления использовали беспилотник.

ВСУ также пытались установить флаг на телевышку в Кременной, однако российские бойцы не допустили этого и взяли символ государственности Украины в качестве трофея.

Такое “обострение” у ВСУ связано с Днем флага, который как раз отмечается 23 августа.