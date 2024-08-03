В России профессии в области данных и разработки возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых. По данным исследования, проведенного сервисом HeadHunter, наибольший доход получают дата-сайентисты, с зарплатой в 240 тысяч рублей в месяц, что в 3,2 раза превышает средний уровень по стране. Следом за ними идут руководители групп разработки с зарплатой в 236,6 тысячи рублей и DevOps-инженеры, зарабатывающие 234,1 тысячи рублей.

Не менее внушительный доход имеют сварщики, чьи зарплаты достигают 215,7 тысяч рублей, а коммерческие директора зарабатывают около 200 тысяч рублей, замыкая топ-5 лидеров по уровню дохода в России.

Кроме того, по данным РИА Новости, Министерство труда РФ планирует установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года на уровне 22 440 рублей, что представляет собой рост на 16,6% по сравнению с текущим уровнем.

Отдельное внимание стоит уделить изменению реальных зарплат в стране. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по апрель текущего года зарплаты в России выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении экономического положения населения в части доходов.