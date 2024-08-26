В результате атаки украинского БПЛА в Саратове прогремел мощный взрыв. Дрон врезался в многоэтажный жилой дом. Повреждения затронули здание до 35-го этажа – окна вылетели наружу, а предметы были разбросаны по комнатам.

В результате инцидента четыре человека получили ранения. Одна из пострадавших, чья жизнь находится в опасности, находится под тщательным наблюдением медицинских специалистов. Врачи борются за ее жизнь, делая все возможное.

В соседнем Энгельсе также зафиксированы последствия атаки. Осколки дронов и выбитые стекла нанесли повреждения десяткам автомобилей, а крыша многоэтажного здания на улице Пушкина также была затронута.

Власти предпринимают срочные меры по оценке ущерба и обеспечению жильем пострадавших. «Это серьёзная трагедия», отметил губернатор Роман Бусаргин. «Мы окажем необходимую помощь всем пострадавшим и постараемся решить все возникшие проблемы».

В то же время, Министерство обороны России пока воздерживается от официальных комментариев. Точное количество беспилотных летательных аппаратов, участвовавших в атаке, остаётся невыясненным.