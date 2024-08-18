Недавнее нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало демонстрацией Киевом своей устойчивости и решимости в конфликте. Джек Уотлинг, аналитик британской газеты The Guardian, считает, что хотя действия Украины носят ясную политическую мотивацию, они влекут за собой значительные военные риски.

Для осуществления этого наступления украинское командование мобилизовало все доступные оперативные резервы, перераспределив их с других участков фронта. Это решение уже привело к значительным потерям, и, по мнению экспертов, ситуация может ухудшиться с прибытием в регион российской артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы.

«Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы вести боевые действия одновременно под Курском и в Донбассе. Для Украины же это может оказаться менее осуществимым», пояснил Уотлинг.

Ранее и другие западные эксперты отмечали способность Москвы справиться с украинским вторжением в Курскую область без переброски войск с ключевых направлений фронта СВО.