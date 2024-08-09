Уничтожение техники ВСУ в приграничных районах. Кадры из видео Минобороны России.

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Вторжение украинской армии на территорию Курской области должно оттянуть резервы Вооруженных сил Российской Федерации с Донбасса, где складывается критическая ситуация для ВСУ. Об этом в своем материале сообщает британское издание The Guardian.

«Предполагается, что целью вторжения также может быть Курская атомная электростанция, но объект находится в 60 километрах от границы», – пишет автор статьи.

По его словам, командование ВСУ пытается отвлечь внимание российских сил от Донбасса, открыв новый фронт на участке, которые с начала специальной военной операции не доставлял проблем Москве. По мнению экспертов, Киев не преследует долгосрочных военных целей организовав атаку на Курскую область.

При этом украинская армия продвинулась к населенному пункту Суджа, в окрестностях которого расположена газоизмерительная станция, установленная на газопроводу, поставляющим природный газ в европейские страны.