Туристы из Костромы поделились своими впечатлениями от поездки в Дагестан, выделив Дербент как идеальное место для отдыха, но также отметили несколько важных моментов, которые следует учитывать при планировании поездки в этот регион.

В интервью с k1news.ru один из путешественников рассказал, что в Дагестане, который является мусульманской республикой, существуют определенные правила: например, не принято носить одежду, оголяющую плечи и колени. Поэтому туристам рекомендуется подбирать свой гардероб соответственно, чтобы избежать недоразумений.

Среди мест, которые стоит посетить в Дагестане, путешественники выделили свето-музыкальный фонтан в парке Низами Гянджеви, Сулакский каньон и село-призрак Гамсутль. По их мнению, эти локации предлагают уникальное сочетание природной красоты и исторического наследия, которое важно увидеть каждому.

Также они отметили качество и цену местной кулинарии, указав, что вкуснейшие блюда предлагаются в кафе на набережной с ценами за обед на двоих варьирующимися от 600 до 2500 рублей.

К минусам поездки туристы отнесли отсутствие урн и мусорных контейнеров, что приводит к загрязнению не только в Дербенте, но и по всей республике. Море в этом регионе также вызвало нарекания из-за грязи и неприятного запаха.

По итогам поездки туристы рекомендуют уделять внимание личной гигиене, чаще мыть руки и иметь при себе необходимые медикаменты для предотвращения заболеваний желудочно-кишечного тракта.