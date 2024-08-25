Российская группировка “Днепр” успешно сорвала перегруппировку ВСУ на каховском направлении. Об этом 24 августа рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Российские ВС эне дали врагу перебросить войска, открыв по ним плотный артиллерийский огонь. Также наши бойцы успешно атаковали плавсредства ВСУ, используемые для высадки на левый берег Днепра. Ударные и разведывательные беспилотники также удалось быстро и эффективно нейтрализовать.

Кодрян также сообщил, что в ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, несколько автомобилей, гаубицу М777 калибра 155 мм и 152-миллиметровое орудие Д-20. Кроме того, были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня MLRS американского производства.

Украинские войска регулярно предпринимают попытки высадиться на островах в дельте Днепра и переправиться на левый берег, находящийся под контролем российских сил. Однако российские войска систематически предотвращают эти попытки. Как ранее сообщило Минобороны РФ, за период с 17 по 23 августа подразделения “Днепр” нанесли серьёзные удары по формированиям семи украинских бригад, в результате чего 29 украинских солдат сдались в плен.