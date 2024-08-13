Городские птицы являются носителями устойчивых к антибиотикам бактерии

Новое исследование ученых Оксфордского университета показало, что обычные для города птицы, такие как вороны и утки, оказались переносчиками широкого спектра штаммов бактерий, имеющих в три раза больше генов устойчивости к антибиотикам. Источник: The Telegraph.

Британские исследователи, опубликовавшие свои результаты в издании Current Biology, обеспокоены тем, что птицы способны преодолевать большие расстояния во время миграции и распространять опасные виды бактерий, причем контролировать это достаточно трудно.

Профессор Сэмюэль Шеппард из Оксфордского института, занимающийся исследованиями противомикробных препаратов, заявил: «Устойчивость к противомикробным препаратам – сложная проблема, затрагивающая не только здоровье человека, но и животных, и окружающую среду».

«Дикие птицы способны передавать устойчивость к противомикробным препаратам на большие расстояния домашнему скоту, выращиваемому для потребления в пищу, и домашним питомцам, к примеру, кошкам. Это может иметь экономические последствия для сельского хозяйства, благополучия животных и продовольственной безопасности».

«Наше исследование впервые продемонстрировало, что популяции диких птиц в городах являются резервуарами бактерий, устойчивых ко многим важным человеческим антибиотикам».

Бактерии из птиц

В ходе исследования было проанализировано 700 образцов бактерий, взятых из кишечников 30 видов диких птиц в восьми странах, включая Великобританию.

Ученые проанализировали Campylobacter jejuni – распространенную бактерию, вызывающую диарею и встречающуюся в микробиомах птичьего кишечника – и обнаружили, что все штаммы обладают определенной устойчивостью к противомикробным препаратам.

Как показало исследование, городские птицы, с большой вероятностью, стали переносчиками таких бактерий, поскольку жили очень близко к людям.

Широкое использование людьми антибиотиков привело к возникновению бактерий, устойчивых к препаратам, которые когда-то могли бы их убить. Антибиотики часто используются в животноводстве и сельском хозяйстве, оказываются на свалках или в водоемах, где могут спровоцировать эволюцию микроорганизмов, которые приобретают стойкость к этим препаратам.

Комментируя оксфордское исследование, биолог Кэтрин Лагерстром (Принстонский университет, США) сообщила: «Считаю справедливым, что дикие перелетные птицы и другие дикие животные способны играть роль в распространении бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам, и мы являемся основной причиной, по которой дикие птицы изначально выступают в роли их переносчиков».

«Ранее уже высказывались предположения, что популяции диких птиц служат индикаторами уровня и масштабов воздействия человека на окружающую среду посредством загрязнения отходами».

«Мы должны убедиться, что не упускаем из виду нашу роль в создании этих проблем в первую очередь, и не поддаваться искушению возложить вину на дикую природу, которая является носителем устойчивых к противомикробным препаратам бактерий лишь в качестве побочного эффекта нашего повсеместного использования антибиотиков».

Британские исследователи отметили также, что врачам важно продолжать ограниченное назначение антибиотиков, а властям – не допускать птиц к свалкам и очистным сооружениям, а также жестко контролировать недопущение сброса неочищенных отходов в реки.

Доктор Эндрю Сингер из Британского центра экологии и гидрологии заявил: «Самое очевидное, с чего следует начать – это обеспечить, чтобы птицы не собирались на наших свалках, очистных сооружениях и кучах отходов животноводства, где в изобилии присутствуют как патогены, так и возможности для них в развитии устойчивость к противомикробным препаратам.

«Более того, мы должны также прекратить сброс неочищенных сточных вод в наши реки, поскольку это подвергает всех использующих реки диких животных (и людей) воздействию патогенов, связанных с человеком, и росту числа стойких к антибиотикам микроорганизмов».