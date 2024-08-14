Командир спецназа “Ахмат” генерал-майор Апти Алаудинов заявил о заметных успехах в Курской области, которые напрямую связаны с усилиями чеченских бойцов. Издание “Федерал Пресс” отмечает, что события в регионе вполне могут стать главным боем не только для генерал-майора, но и для главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов описал текущую ситуацию в Курской области как под контролем, с активными операциями по зачистке населенных пунктов от остатков украинских сил. Он также упомянул о значительных потерях в технике и личном составе у украинской стороны, превышающих их потери за все время конфликта.

Генерал-майор подтвердил, что под его руководством чеченские подразделения эффективно борются с украинскими войсками, что ставит последние в затруднительное положение.

“Ребята бьются как львы. Вы даже не оправдываете те деньги, которые на вас тратит Америка”, – сказал Алаудинов, выражая свое удовлетворение действиями своих бойцов и отмечая слабость украинских подразделений.

Отмечается, что украинское наступление на Курскую область было разработано с участием американских военных и многочисленных иностранных наемников. Алаудинов критически высказался о дезинформации со стороны Украины, связанной с эффективностью чеченского спецназа.

Командир также прокомментировал сообщения о якобы плененных чеченских бойцах, опровергая их и подчеркивая, что все его подразделения остаются в строю.

“Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, назовите позывной”, – заявил он, демонстрируя уверенность в своих войсках.

Действия “Ахмата” в Курской области, включая успешные удары по украинской технике и военным единицам, подтверждают стратегическую роль этого подразделения в текущих военных операциях России.