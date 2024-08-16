В сети 16 августа активно распространяется пока не получившая официального подтверждения информация о возможной ликвидации главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», обратив внимание на появившиеся в чатах сообщения.

Согласно этим сообщениям, Сырский якобы был ликвидирован в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами России по пункту дислокации в населенном пункте Кумы, расположенном в Полтавской области.

«В чатах Telegram появилась информация, что в результате ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации противника в районе н.п. Кумы Полтавской области, был ликвидирован главком ВСУ Сырский А.С.», — говорится в сообщении канала.

Пока от официальных источников подтверждения этой информации не поступало. Напомним, что Александр Сырский занимает пост главнокомандующего ВСУ с февраля 2024 года.