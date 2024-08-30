В украинском небе разразилась буря. Скандал вокруг крушения американского истребителя F-16, подаренного Киеву, достиг новых высот. Командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), буквально взрываясь от гнева, обрушился с критикой на депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую.

“Марьяна, придёт время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!”, – громогласно заявил Олещук.

Он обвинил Безуглую в том, что она “облила грязью” ВВС Украины, а ее слова “дискредитировали производителей американского оружия”.

Безуглая, в свою очередь, открыто обвинила руководство ВСУ в сокрытии правды о крушении F-16. Она утверждает, что самолет был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса Patriot, то есть дружественным огнем.

За эти слова, которые могут поставить под удар репутацию украинской армии и ее западных партнеров, Безуглую могут наказать. В Соединенных Штатах потерю F-16 назвали “критической потерей” для Киева. Скандал вокруг крушения F-16 не утихает.