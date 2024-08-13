Сложная ситуация сложилась в Суджанском районе Курской области, как сообщил глава района Александр Богачев. Напряжение в регионе возросло после того, как стали ходить слухи о том, что Суджа перешла под контроль украинских войск. Однако Богачев опроверг эти данные и подтвердил, что город остается под контролем России.

В последние дни активизировались боевые действия: украинские силы пытаются углубиться на территорию России. По последней информации, противник контролирует 28 населенных пунктов в Курской области с территорией проникновения в 12 километров в глубину и 40 километров в ширину. Власти выразили обеспокоенность по поводу судьбы почти 2000 жителей, чье местонахождение остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин предостерег, что Украина может продолжить дестабилизировать приграничные регионы, в том числе Брянскую область. В ответ на угрозы, с 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции для укрепления безопасности.

Эта информация подчеркивает серьезность и сложность текущей ситуации в приграничных областях России, где продолжаются попытки дестабилизации.